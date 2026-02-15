Певица Дуа Липа в полупрозрачном платье снялась с женихом Каллумом Тернером

Певица Дуа Липа в "голом" платье вышла в свет с женихом, актером Каллумом Тернером. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Дуа Липа и Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали макияж с тенями и оранжевой помадой. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках. В начале декабря Дуа Липа показала в Instagram кадры, сделанные на одном из ее выступлений. Певица вышла на публику в красном боди с вырезами по бокам, которое было украшено пайетками. Образ поп-исполнительницы дополнили длинные перчатки в тон костюму и колготки в сетку. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками, коричневой помадой и румянами, а стилист уложил волосы в локоны. Позже Дуа Липа посетила показ бренда Chanel в Париже. Она позировала в пестром костюме с облегающей юбкой. Образ дополнили черно-белые туфли и серьги. Волосы певице уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.