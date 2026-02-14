Сафронов сделал прогноз о будущем Лепса

Григорий Лепс, как известно, расстался со своей молодой возлюбленной Авророй Киба. Никас Сафронов, который знаком с артистом больше двадцати лет, уверен, что тот еще встретит свое счастье. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Гриша - неординарный певец, харизматичный и обаятельный. Те, кто с ним дружит и знает его лично, всегда получают искреннее удовольствие от общения с ним. То, что он время от времени влюбляется – это вполне нормально. Для человека творческого это необходимо – быть влюбленным и находить вдохновение в эмоциях. И очень важно для артиста, чтобы рядом с ним находилась спутница, понимающая и принимающая его таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами», - сказал художник.

Сафронов отметил, что творческим людям устроить личную жизнь непросто.

«Часто женщины, когда начинают встречаться с известным человеком, бывают восторженными от таланта, харизмы. В результате и от совместной жизни они ожидают чего-то невероятного… А известные люди в быту ничем не отличаются от других людей. Именно поэтому у нас не всегда получается найти свою вторую половинку», - говорит Никас.

В январе 19-летняя невеста Лепса объявила о разрыве отношений.