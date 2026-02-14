Дмитриенко на концерте перепутал Ярославль с Челябинском

Российский певец Ваня Дмитриенко 13 февраля первым концертом в Ярославле открыл гастрольный тур по городам России. И сразу перепутал город, в который приехал выступать.

На концерте в ярославской «Арене-2000» артист обратился к залу со словами: «Челябинск, я хочу, чтобы все пели!». Поклонники на артиста не обиделись, решив, что исполнитель просто «заработался». Певца принимали тепло, зал дружно подпевал, пишет издание life.

Однако самые внимательные заметили, что в конце выступления Ваня перепутал имена звукорежиссеров.

20 летний Ваня, по ряду данных, оказался самым высокооплачиваемым артистом 2025 года: за 33 концерта он смог заработать 924 млн рублей. Гонорар у артиста стабильно высокий — по 28 млн рублей за выступление.