Раскрыт заработок Жукова за концерт в Куршевеле

Сергей Жуков готовится к выступлению на элитном курорте. Ценник на концерт «Руки Вверх» тоже элитный. Билеты в Куршевеле стартуют от 1750 евро (около 160 тысяч рублей) и доходят до 5000 евро (458 тысяч рублей). При этом мероприятие запланировано на март – но в продаже уже осталось всего 10 мест.

Проверенные временем хиты, в том числе Крошка моя», стабильно собирают полный зал, пишет Super.

По подсчетам журналистов, Жуков за один вечер может заработать около 200 тысяч евро — это более 18 миллионов рублей.

В этом году в России может выйти продолжение фильма о популярной группе 90-х «Руки вверх!». Как сообщил Общественной Службе Новостей лидер коллектива Сергей Жуков, это будет новый сезон сериала, который планируется выпустить на онлайн-платформах в честь 30-летнего юбилея группы.