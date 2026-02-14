Продюсер озвучил новости о съемках сериала с Ефремовым

Съемки широко разрекламированного сериала с Михаилом Ефремовым откладываются на неопределенный срок. Продюсер Сергей Кальварский сообщил, что повинен в этом затянувшийся процесс подготовки к продакшену, пишут News.ru.

При этом продюсер подчеркивает, что участие Ефремова в сериале остается неизменным.

«Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца, как и любой проект сериал. Он будет выходить на онлайн платформе», — сказал Кальварский.

Продюсер отметил, что предложил роль Ефремову из за его профессионализма, а не с целью поддержки. Актер, говорит он, уже понес наказание по закону, и для работодателя нет никаких репутационных рисков.

Михаил Ефремов был освобожден условно досрочно 24 марта 2025 года после отбытия части наказания в колонии Белгородской области. В 2020 году он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров.