Буланова объяснила, почему не празднует День всех влюбленных

Татьяна Буланова сообщила, что не собирается отмечать 14 февраля, поскольку этот праздник для нее не имеет никакого значения. Певица отметила, что в России есть День семьи, любви и верности, и он ей гораздо ближе. Об этом пишет Тeleprogramma.

«Я не против таких праздников, но у нас тоже есть свой аналог — День семьи, любви и верности, который мы отмечаем летом. Но по какой-то причине европейские традиции у нас лучше приживаются. Тем не менее я не отмечаю День влюбленных и считаю, что этот праздник давно изжил себя», — сказала Татьяна Буланова.

Но певице нравится, когда город 14 февраля украшен праздничным декором. Она считает, что яркая картинка создает особое романтическое настроение.

Количество концертов заслуженной артистки России Татьяны Булановой выросло в 11 раз за последние два года

По данным источника, значительный рост связан с общим интересом к популярным исполнителям 1990-х и 2000-х и романтизацией эпохи.