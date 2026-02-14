$77.1991.56

Буланова объяснила, почему не празднует День всех влюбленных

Ирина Лебедева

Татьяна Буланова сообщила, что не собирается отмечать 14 февраля, поскольку этот праздник для нее не имеет никакого значения. Певица отметила, что в России есть День семьи, любви и верности, и он ей гораздо ближе. Об этом пишет Тeleprogramma.

© РИА Новости
«Я не против таких праздников, но у нас тоже есть свой аналог — День семьи, любви и верности, который мы отмечаем летом. Но по какой-то причине европейские традиции у нас лучше приживаются. Тем не менее я не отмечаю День влюбленных и считаю, что этот праздник давно изжил себя», — сказала Татьяна Буланова.

Но певице нравится, когда город 14 февраля украшен праздничным декором. Она считает, что яркая картинка создает особое романтическое настроение.

Количество концертов заслуженной артистки России Татьяны Булановой выросло в 11 раз за последние два года

По данным источника, значительный рост связан с общим интересом к популярным исполнителям 1990-х и 2000-х и романтизацией эпохи.