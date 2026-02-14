Разгадана тайна похищения Лорак

Накануне Ани Лорак внезапно исчезла из студии, никого не предупредив. Сегодняшняя репетиция была отменена, певица почти сутки не отвечала на звонки. Артистка готовится к премьере нового грандиозного шоу AURA, которое пройдет в Live Арене 6 марта. Идут прогоны, примерки костюмов, постановки.

В пятницу Лорак после перерыва внезапно исчезла, не завершив запланированные на день дела. Какое-то время телефон звезды был выключен. Лишь спустя несколько часов стало известно, что у Ани все в порядке, пишет «СтарХит».

Оказалось, похищение было организовано ее супругом. Исаак Виджраку подъехал к студии, посадил жену в машину и увез в неизвестном направлении.

Как оказалось, Исаак решил сделать любимой супруге романический сюрприз ко Дню святого Валентина. Он купил билеты в Дубай, забронировал роскошный отель с видом на Персидский залив, договорился об отмене репетиции и увез Лорак отдохнуть.

Напомним, ранее певица тайно вышла замуж за тренера-испанца Исаака Виджраку.