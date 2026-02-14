Сигал и Дибров продают свои особняки на Рублевке

Стивен Сигал продает свой роскошный дом в Подмосковье второй месяц. 73-летний актер уже переехал, но совсем недалеко — в другой дом на этом же элитном направлении, тоже в закрытом поселке Подмосковья, поближе к сыну.

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году и последние 10 лет прожил в элитном подмосковном поселке Конус, в Одинцовском городском округе. В этом поселке всего двадцать два дома, которые построены по единой архитектурной концепции. Дом стоит среди соснового бора, Конус хорошо охраняется.

Цена — 700 миллионов рублей Площадь 500 кв. м, участок 15 соток. На участке есть гараж, баня, беседка с барбекю, дом для гостей с сауной. К объявлению о продаже дома приложено видео с рассказом самого Стивена Сигала, пишет «Комсомольская Правда».

«Все гармонично организовано — лес вокруг, это то, что мне нравится. Мне дом показался очень функциональным и уютным для жизни. И, конечно же, расположение, локация, подразумевает полную безопасность».

Дмитрий Дибров продает дом, который купил, когда женился в четвертый раз на Полине. Коттедж 2010 года постройки расположен также в Одинцовском городском округе, в закрытом коттеджном поселке «Успенские поляны». Площадь особняка 1620 кв. м, участок 15 соток. Цена дома на 14 февраля 2026 года — 555 миллионов рублей.

Дибров продает дом, так как решил вернуться к городской жизни в Москве и для этого купить квартиру в центре. Дмитрий Дибров 16 лет назад продал квартиру в Филипповском переулке для покупки загородного дома. Теперь телеведущий хочет вернуться.

А Филипп Киркоров готов расстаться с движимым имуществом. Машину певца продают за пять миллиардов рублей. В публикации говорится, что любой желающий может приобрести автомобиль марки «Мерседес», который когда-то принадлежал исполнителю хита «Зайка моя». За редкую машину просят пять миллиардов рублей.