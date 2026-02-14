Волочкова лечится в Германии в клинике с онкологическим отделением

Анастасия Волочкова улетела в Германию и сообщила неожиданные новости. Балерина рассказала, что проходит лечение в госпитале святой Марии в Мюльхайме.

Бывшая прима Большого театра на своей странице в соцсети показала серию снимков из больницы, но не пояснила, какое именно лечение ей понадобилось. Этим Волочкова не на шутку взбудоражила публику. Многие стали самостоятельно искать информацию о медцентре и ужаснулись, узнав, что в этой больнице есть и онкологическое отделение. Правда, большинство подписчиков Анастасии считает, что артистка лечится от алкоголизма.

"Если она поехала лечиться от алкоголизма, то лечение явно не помогает"; "В госпитале святой Марии онкологическое отделение есть, как бы ничего плохого не было"; "Скорей всего полетела на плановый чек-ап, который включен в некоторые международные страховки", — обсуждают пользователи Сети.

По информации из интернета, основное направление деятельности госпиталя — лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но там действительно есть и другие направления работы, в том числе онкологическое отделение и психиатрия.

Волочкова пока хранит молчание. Балерина не комментирует слухи, которые нарастают в Сети как снежный ком.