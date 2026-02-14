Обнародованы успехи Лепса-бизнесмена

Певец уже много лет параллельно с концертной деятельностью ведет несколько коммерческих проектов, которые приносят ему неплохой доход. Так, продюсерский центр артиста заработал год назад 164 миллиона рублей. Ресторанная компания «Пить» - еще 50 миллионов. Ювелирный дом Gregory Leps Jewelry, названный в честь владельца, принес 44 миллиона. Общим итогом – 258 миллионов, и это без учета гонораров за концерты, сообщает издание vokrug.tv.

Григорий Лепс также имеет хорошую подушку безопасности в виде недвижимости. В Москве у него три квартиры общей стоимостью около полумиллиарда рублей; имеются два загородных дома примерно на 550 миллионов рублей. И 4,2 га земли в Тверской области у Волги и Старицкого монастыря.

На днях стало известно, что народный артист России Григорий Лепс продает свой особняк с бассейном и зимним садом на Новорижском шоссе. Сообщается, что дом Григория Лепса на Новорижском шоссе, выполненный в тайском стиле, выставлен на продажу за 550 миллионов рублей.

Недвижимость занимает участок площадью 20 соток. Общая площадь особняка составляет 1,8 тысячи квадратных метров и включает семь спален и около десяти санузлов. В доме есть СПА-комплекс с бассейном и сауной, библиотека, гардеробные для разных времен года, зимний сад и гараж.