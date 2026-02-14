Ирина Болгар показала, как живет после нового конфликта с Дуровым

В конце января Ирина Болгар сообщила, что ей с детьми пришлось покинуть роскошный особняк, где она жила раньше. У нее произошел новый конфликт с миллиардером.

В микроблоге Ирина выложила видеоролик, судя по кадрам, теперь вместо частного самолета она пользуется электричкой. Вместо длинных пышных платьев Ирина носит деловые костюмы, пишет СтарХит.

А дети показали, как они самостоятельно готовят еду – макароны по-флотски.

Ирина Болгар — мать троих детей, отец которых — основатель Telegram, миллиардер Павел Дуров. Имя россиянки стало известно общественности летом 2024 года, после того как она опубликовала серию фотографий с Дуровым и детьми в социальных сетях.