Журналисты узнали о падении прибыли Григория Лепса почти наполовину

Чистая прибыль продюсерского центра народного артиста РФ Григория Лепса по итогам 2025 года рухнула на 40%. В распоряжении URA.RU оказались данные бухгалтерской отчетности, согласно которым финансовые показатели компании значительно просели по сравнению с предыдущим годом.

Выручка организации за указанный период составила 184,8 млн рублей. При этом чистая прибыль едва достигла 4,4 млн рублей.

«Выручка компании за 2025 год составила 184,8 млн рублей. Чистая прибыль компании за составила 4,4 млн руб. [она] упала на 40 процентов по сравнению с 2024 годом», — следует из отчетности компании, с которой ознакомилось URA.RU.

Интересно, что падение прибыли происходит на фоне высоких гонораров артиста.