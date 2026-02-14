На актрису Веденскую заведено дело во Франции

Сейчас российская актриса Анастасия Веденская живет во Франции, откуда периодически приезжает в Москву на съемки. Недавно на нее было подано заявление в прокуратуру: ее обвиняют в киберпреследовании, угрозах, шантаже, клевете и нарушении авторских прав. Заявление коллективное, его подписали бывшие коллеги по съемкам и другие русскоязычные жители страны.

Как сообщает Телеграм-канал BAZA, актер Сергей Губанов, работавший с Веденской в сериале «Рая знает все», рассказал, что после переезда во Францию у актрисы начались проблемы с алкоголем. Он утверждает, что Веденская предлагала натравить на героинь фильма о трансгендерах бандитов или полицию, передав адрес их убежища.

Когда Губанов решил окончательно выйти из проекта с Веденской и потребовал убрать из фильма сцены с его участием, Анастасия стала распространять о нем клевету в русскоязычных чатах, после чего стала грозить физической расправой и лишением ВНЖ во Франции.

После отказа другой участницы съемок продолжать работу Веденская начала писать девушке и ее матери сообщения с угрозами. Также она запугивала одного из продюсеров возможным внесением в список иноагентов за съемки ЛГБТ-тематики*.

Губанов обратился во французскую прокуратуру, к нему присоединились еще четыре заявителя.

Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Луговой потребовал признать актрису Анастасию Веденскую иностранным агентом. Поводом стало возмущение тем, что экс-жена актера Владимира Епифанцева, по словам парламентария, снимает русофобские фильмы за границей на деньги, полученные от проектов в России.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией.