Самойлова объяснила, с кем останутся дети после развода

Оксана Самойлова в новой серии реалити-шоу «Джиган и Оксана», вышедшей на VK Видео, раскрыла, с кем останутся дети после развода Джиганом. Об этом пишет gazeta.ru.

© ВКонтакте

Самойлова пообещала не делить наследников с мужем.

«Где детям будет классно, там они и будут жить. Про развод знают Ари и Лея, Мая, предполагаю, что догадывается, что что-то пошло не так. Давидка — нет», — сказала она.

В январе СМИ сообщили, что суд приостановил бракоразводный процесс Джигана и Самойловой в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

Адвокат Джигана Сергей Жорин сделал заявление, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой, поскольку Джиган подписывал его в 2020 году — после срыва и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган назвал новых ухажеров своей жены Оксаны Самойловой падальщиками.