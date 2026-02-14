Кушанашвили раскрыл финансовые секреты Баскова

Отар Кушанашвили в подкасте на YouTube-канале «Илья Коровин: Торговля временем» признался, что избавился от долгов и больше не намерен иметь дел с банками. Об этом пишет СтарХит.

«После рубежа в 53 года у меня появились сбережения. Никаких долгов, кроме моральных перед своими детьми, которых я когда-то обещал поставить на ноги, у меня нет. Когда-то у меня очень печально, драматически, чуть ли не кроваво закончились отношения с банком, который в России считается одним из самых элитных и входит в пятерку лучших. И я сказал себе в тот день: «Никаких долгов перед этими людьми. Никаких долгов в банках, никаких кредитных организаций». Буду подыхать, в отделение под названием Серпуховские микрозаймы, не зайду. Буду сам выпутываться как-то», — пошутил Кушанашвили.

Также эпатажный журналист подчеркивает, что по сравнению со многими звездными коллегами он мало зарабатывает. А его хороший друг Николай Басков уже несколько лет строит шикарный дом и все еще не расплатился за него полностью, а сумма там внушительная.

«Недвижимость, которой владею я, непредставимая по скромности Коли Баскова. Он мне недавно сообщил следующее. Я попросил у него 50 миллионов просто на поход во „Вкусно и точка“ и он говорит: „У меня осталось всего ничего, надо отдать кредиты, заплатить за свою дачу“. А дачу он строит четвертый год за 175 миллионов! Вот это деньжищи!» — посмеялся журналист.

На самом деле, Кушанашвили не раз говорил, что Басков действительно был одним из первых, кто помог, узнав о его тяжелой болезни.

В декабре 2025-го года Кушанашвили рассказал, что получал 20 тысяч рублей за участие в шоу Андрея Малахова.