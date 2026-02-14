Тарзан сделал Королевой обидное замечание

Наташа Королева вместе с диджеем Катей Гусевой оргнизовала вечеринку по случаю выхода ремикса на песню «Петли-Поцелуи». Звезда появилась перед публикой в образе блондинки. Но объяснила, что это временная смена имиджа. Ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) предпочитает видеть жену брюнеткой, да и ей самой так привычнее.

Также, как оказалось, у Глушко есть вопросы к комплекции супруги. Он считает, что ей следует немного сбросить вес, пишут ura.news.

«Муж говорит, что надо худеть. Не сильно много, но надо. Я с ним согласна. Сейчас я думаю над тем, какую методику выбрать. Пока не определилась», – сообщила сама Королева.

А Сергею пришлось объяснять журналистам, что он не хочет обидеть любимую, а мечтает, чтобы она была совершенна.

«Я ее мотивирую таким образом. Я, кстати, знаю, какая методика работает в таких случаях железобетонно. Но Наташе она не подходит. Надо закрывать рот на замок и не есть», — ответил артист.

Кстати, 12 февраля, свой день рождения отметила Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой. Маме Люде, как ласково называет родительницу популярная артистка, исполнилось 80 лет.