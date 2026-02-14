Разина прокомментировала снижение интереса к выступлениям Кадышевой

В последнее время заметно уменьшился интерес зрителей к «Золотому кольцу» и непосредственно к солистке ансамбля Надежде Кадышевой. Одной из возможных причин называют недовольство публики частыми появлениями на сцене 41-летнего сына народной артистки России Григория Костюка.

Советская и российская певица Светлана Разина дала совет наследнику Надежды Кадышевой, пишет «Абзац».

«Многие дети звезд зарабатывали большим трудом. Им даже сложнее, чем их родителям. Потому что вот этот шлейф родительской популярности – он обычно мешает. Сложно самому что-то начинать. Но тоже не стоит так приклеиваться, держаться за материну юбку. В таком возрасте это очень гротескно смотрится. Нужно адекватно себя оценивать, не выставлять себя на посмешище», - считает Разина.

Григорий Костюк был менеджером ансамбля. Но теперь он пытается вписаться в творческий коллектив родителей. Причем Кадышева очень активно представляет Григория на сцене, порой его участие является обязательной составляющей концерта.

В прошлом году сын народной артистки Надежды Кадышевой Григорий Костюк оказался в центре скандала: на него пожаловалась его бывшая возлюбленная Дарья Де Батс, которой артист оказался должен около девяти миллионов рублей. А до этого бывшая жена Костюка Габриелла Мерман заявила, что он бросил ее одну в Дубае на седьмом месяце беременности, полностью потратив все их общие деньги