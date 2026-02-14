Самойлова выгонит Джигана из дома: «Придется искать новое жилье»

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что выгонит рэпера Джигана из дома после развода. Об этом она рассказала в новой серии реалити-шоу «Джиган и Оксана», вышедшей в VK Видео.

Сейчас Самойлова обживается в своей новой квартире. Однако, говорит блогерша, после расторжения брака она заберет у Джигана их общий дом.

«Дом будет официально принадлежать мне — чтобы он не мог туда заходить, когда захочет — я перееду в дом. А Денису придется искать новое жилье», — сказала она.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.