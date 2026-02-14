Егор Крид отсудил у Telegram-канала компенсацию за «Разговоры о важном»

Савеловский суд признал правоту российского певца Егора Крида в деле об оскорблении. Об этом сообщает mk.ru.

Певец требовал от одного из Telegram-каналов 4,5 миллиона рублей за оскорбление — в канале появилось сообщение о том, что он использовал свое выступление в рамках проекта классных часов «Разговоры о важном» в целях личного продвижения. Две инстанции отказали удовлетворять иск о компенсации морального ущерба, кассационный суд постановил, что нужна экспертиза, и вернул иск обратно в Савеловской суд. Издание уточняет, что в итоге Криду присудили меньшую компенсацию.

14 мая 2023 года один из популярных Telegram-каналов сообщил, что Егор Крид записал двухминутный видеоролик о том, что такое скам в интернете, для проекта «Разговоры о важном» и получил за это 4,5 млн руб.

Видео начинается со слов: «Не знаю, чему вас обучит это видео — скорее всего ничему». В нем Крид рассказал о том, что такое скам и как различать фейковую и правдивую информацию. Канал писал, что обучающий ролик занял одну минуту, а вторую певец якобы потратил на анонс своего концерта. Позже новость была удалена.