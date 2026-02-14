Наталья Штурм рассказала, как отметит День святого Валентина

Наталья Штурм проведет День Святого Валентина в по-настоящему романтической обстановке. В преддверии праздника 59 летняя певица отправилась на филиппинский остров Боракай с новым возлюбленным.

В разговоре с журналистами «Газеты.Ru» Штурм заявила, что не будет раскрывать личность избранника и предпочитает сохранять детали личной жизни в тайне.

«Завтра мы идем в ресторан, поедем провожать закат на белом пляже. Отель роскошный. Я очень довольна. Но еще я так и не выспалась. Надеюсь, что это я скоро сделаю, потому что невозможно не спать. А своего мужчину показывать не буду вообще ни в каком виде, потому что это личное», — сообщила Штурм.

7 января Наталья Штурм рассказала, что ее апартаменты в Испании ограбили во второй раз. По словам исполнительницы, в первый раз у нее украли огромный телевизор. В этот раз злоумышленники забрали варочную панель.

Штурм сделала вывод, что уровень краж и преступности в Европе зашкаливает.