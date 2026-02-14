Шумную презентацию устроили Наташа Королева и Катя Гусева по случаю выхода ремикса на легендарный хит «Петли-поцелуи». На вечеринку Наташа пришла в новом образе. Звезда неожиданно стала блондинкой.

Корреспондентам «МК» звезда призналась: смена имиджа прошла безболезненно.

- Это парик, - пояснила корреспондентам «МК» Королева. - Он свеженький. Мне его стилисты подобрали, когда мы снимали ролики в социальные сети. Я подумала: «А почему его не надеть сегодня?».

Присутствующие отметили, что в новом образе Королева смотрится весьма эффектно. Кажется, что певица помолодела лет на двадцать. В этот вечер журналисты у Королевой, какие поцелуи ей нравятся.

- Разные. От ситуации зависит, - улыбнулась певица и вспомнила, что о пятнице 13-го. – Так что, ребята, сегодня не расслабляемся.

В этот вечер поддержать Королеву и Гусеву собрались многие знаменитости. Пришел Авраам Руссо, Прохор Шаляпин, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Алексей Елистратов и другие. Появился и Тарзан. Сергей нежно обнимал Наталью за талию, а во время позирования фотографам стал кормить ее красной смородиной. Эвелина Бледанс на вечеринке была в ударе: актриса танцевала, а во время выступления Юры Титова из «Фабрики звезд» вскочила на сцену и стала петь. После компанию им составила Анна Калашникова.

К слову, сына и невестки Королевой на вечеринке не оказалось. Как оказалось, причина отсутствия у них весомая.