Стало известно, что происходит с бизнес-проектами Розенбаума

Александр Розенбаум занимается, в том числе, и бизнесом. Какие-то проекты удаются, какие-то – нет. Компания Розенбаума «Главрозпиво», которая занимается производством этого напитка в больших объемах, заработала 36,6 миллиона рублей в прошлом году. Из них 3,2 миллиона прибыли.

А вот на производстве безалкогольных напитков 74-летний народный артист терпит убытки. Компания «Арго» ушла в минус на 260 тысяч рублей, сообщает Телеграм-канал SHOT.

Напомним, сам шансонье после того, как пережил клиническую смерть в 1992 году, полностью, по его словам, отказался от вредных привычек и исповедует здоровый образ жизни.

Недавно Роспатент зарегистрировал заявку на товарный знак «Я так промок, налей, сынок», которую подал певец Александр Розенбаум.

Как сообщает РБК, знак действует до марта 2035 года. Маркировать им можно, в том числе, алкогольную продукцию. Кроме того, знак можно будет использовать для кафе и доставки продуктов питания.