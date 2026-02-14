На фоне финансовых  проблем внук Пугачевой прилетел к ней на Кипр из США

Никита Пресняков, старший внук Примадонны, с 2022 года живет в США. По слухам, у звездного наследника есть финансовые проблемы. В прошлом году Никита развелся с женой, моделью Аленой Красновой. Говорят, что Алена, выросшая в состоятельной семье, была недовольно снизившимся уровнем жизни.

© РИА Новости

В Москве он писал музыку и выступал вместе с основанной им группой «Multiverse», в Америке Никита поет в небольших клубах, в основном перепевая старые хиты для русскоязычной публики, информирует «Комсомольская Правда».

Накануне свадьбы с Аленой Красновой Алла Борисовна переписала на Никиту свою квартиру в центре Москвы. В ней молодожены жили до самой эмиграции. Но несколько лет назад внук Пугачевой взял под залог недвижимости кредит.

Сейчас из-за невыплат на его квартиру наложено обременение. Жилье внука Пугачевой остается в залоге у банка, и он не может ее продать.

Не исключено, что Никита решил отправиться за помощью к бабушке, которая всегда его выручала. Пресняков-младший прилетел на Кипр, где сейчас живут Алла Пугачева и ее семья.

Попав в Европу, внук Пугачевой первым делом отправился в местный Макдональдс и заказал себе бургер, который не продается в Штатах.

«Мужская слеза на подходе», - признался Никита в личном блоге, когда заказал фастфуд.

Ранее Владимир Пресняков признался, что сын Никита пережил развод довольно легко.