Модель Елена Перминова снялась в прозрачном платье на свидании

Экс-жена российского миллиардера, модель Елена Перминова, снялась на свидании. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала в «голом» черном платье без нижнего белья. Образ дополнило ожерелье и туфли с острым мысом. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

Накануне в интервью миллиардер Лебедев намекнул на роман после расставания с Перминовой. Александр Лебедев заявил, что нейтрально относится к молодому бойфренду Елены Перминовой, манекенщику Тарасу Романову. Миллиардер утверждает, что не интересуется отношениями бывшей возлюбленной. Бизнесмен также признался, что его сердце занято.

Перминова 20 лет состояла в отношениях с Лебедевым. В декабре 2024 года модель призналась, что они расстались. По словам блогерши, им пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Бизнесвумен подчеркивала, что их отношения изжили себя. Однако экс-возлюбленные вместе отмечают дни рождения детей и периодически проводят время в одной компании. У них трое сыновей и дочь: Никита, Егор, Арина и Александр.