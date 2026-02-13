Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи

Юрий Лоза прокомментировал популярность Кадышевой, а заодно ее конфликт с Татьяной Куртуковой.

© Global look

В последнее время почти ни одно событие в мире шоу-бизнеса или даже науки не остается без комментариев Юрия Лозы. Певец как-то даже дал совет Илону Маску бросить свои планы по заселению Луны. Однако чаще всего артист все же высказывается о происходящем на российской эстраде.

Сегодня Лоза прокомментировал «конфликт» между Надеждой Кадышевой и Татьяной Куртуковой. Недавно исполнительница «Матушки-земли» раскритиковала коллегу за использование фонограммы. Куртукову за это осудили не только фанаты Кадышевой, но и известные продюсеры.

Не смолчал и Юрий. Он убежден, что и сама Татьяна вовсю поет под «фанеру». Надежде Никитичной же должно быть все равно на подобные выпады.

«Кадышевой плевать, что говорит Куртукова, пока к ней народ ходит на концерты, другой реакции быть не может», — сказал Лоза в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, исполнитель прокомментировал сумасшедшую популярность Кадышевой у молодежи. Он уверен, что поклонники ходят на ее концерты не из-за любви к народнице.