Никита Пресняков прилетел к бабушке на Кипр: «Мужская слеза на подходе»

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте последние полгода живет в статусе холостяка. После развода он остался в Нью-Йорке, а его бывшая жена вернулась в Россию.

Певцу пока не встретилась девушка, которая бы согласилась переехать к нему. Он даже просил нейросеть изобразить подходящую возлюбленную и спрашивал у подписчиков, где такую найти.

Недавно 34-летний музыкант покинул США и отправился на Кипр, где сейчас проживает его звездная бабушка.

«Мужская слеза на подходе. Мы на Кипре», — поделился Пресняков в соцсетях.

Артист заселился в отель и сразу обратил внимание на местных бездомных котов, пишет thevoicemag.ru.

«На Кипре очень красивые бездомные коты. Они могут зайти в любой отель. И всех их любят», — рассказал он, сняв на видео рыжего кота, который спал в кресле лобби.

Напомним, Алла Пугачева очень трепетно относится к старшему внуку. Ранее она публично обращалась к нему:

«Любимый Никитка, молюсь за тебя».

Сам Пресняков живет в США, зарабатывая выступлениями в ночных клубах, и пока не спешит возвращаться в Россию.