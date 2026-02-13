Анастасия Волочкова пустилась в сексуально-романтичные воспоминания и поведала кое-что личное.

Анастасия Волочкова отличается своей экстремальной откровенностью. Артистка частенько без тени стеснения делится довольно личным, включая интимные подробности своей жизни.

Сегодня балерина организовала в своем блоге рубрику «вопрос-ответ». Одного из подписчиков заинтересовала крайне интимная деталь о Волочковой: «Во сколько лет вы потеряли девственность?»

Анастасия не стала игнорировать этот вопрос, более того, она дала довольно развернутый ответ:

«Ну, что же, я всегда всем отвечала честно, прямо, по-волочковски. Послушайте, я ничего не теряла! Но могу сказать, что первая любовь, романтические отношения, первая близость у меня в жизни случились в возрасте 19 лет, абсолютно осознанно. И это было прекрасно! И очень красиво», — поделилась своим романтичным рассказом Анастасия.

Не обошлось без вопросов о «закадычном» друге Волочковой Никите Джигурде. Артисты какое-то время дружили и выкладывали в сеть видео с горячими танцами. Но потом случилась размолвка, и эпатажные знаменитости перестали общаться.

Анастасия рассказала, как теперь складываются их отношения: