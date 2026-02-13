Звезда «Дома-2» Иван Синцов прокомментировал сообщения о бомжевании

Звезда скандального реалити «Дом‑2» Иван Синцов опроверг новости о том, что он стал бомжом и ночует в подъезде в Подмосковье. Такую версию событий мужчина назвал «бредятиной» и объяснил, как оказался в неприятной ситуации.

© Соцсети

«Никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и всё. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали», — объяснил Синцов в беседе с 360.ru.

Иван добавил, что планирует защищать свои честь и достоинство в суде.

О том, что Синцов полгода жил в подъезде многоэтажки, сообщал Telegram‑канал Mash.

По его данным, мужчина спал на коробках в лестничной клетке, выпивал и устраивал дебоши, гонялся за жильцами в обнажённом виде и пренебрегал личной гигиеной.

Ранее стало известно что в непростом положении оказалась и другая бывшая участница телешоу: Юлию Р. недавно заметили на улицах Паттайи в крайне тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, девушка уже несколько лет живёт на улице и нуждается в помощи.