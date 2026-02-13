Стали известны расценки Сабурова после депортации из РФ

После выдворения из России комик Нурлан Сабуров продолжает выступать в Казахстане. Как стало известно Super, артист готов работать на частных мероприятиях у себя на родине, но его услуги стоят недешево.

За 25-минутное стендап-выступление Сабуров запрашивает 10 миллионов тенге, что составляет чуть более 1,5 миллиона рублей. В такую же сумму оценивается и работа ведущим. Если заказчик захочет больше юмора, выступление можно продлить за дополнительную плату.

По данным источника, райдер комика обойдется еще в 300 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей). Съемка во время выступления строго запрещена, однако гости могут сделать фото с артистом до или после мероприятия. Сабуров также готов шутить для русскоязычной аудитории и разделять сцену с коллегами по шоу-бизнесу.

Ранее заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгельдиев заявил, что Сабурову в Казахстане грозит уголовное дело по статье «наемничество» после появления информации о его возможной помощи российским военным.

До этого стало известно, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», писали СМИ.