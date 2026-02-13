Самойлова ответила, почему не планирует новые отношения после развода

Вышел свежий эпизод шоу «Быть Джиганом и Оксаной», а это значит, что нас ждут очередные откровения на тему личной жизни почти бывших супругов. Так, Оксана призналась, что не собирается вступать в новые отношения после развода. Она уверена, что долгие годы рэпер подавлял её потенциал, и теперь пришло время «распушить хвост». Амбиции Оксаны, как она считает, вряд ли кто-то осилит.

«Мои планы на жизнь не стыкуются ни с какими отношениями. Никто не сможет быть со мной, пока я не реализую весь свой потенциал. Денис постоянно блокировал мой рост, он меня сдерживал. Я должна распушить свои «павлиньи хвосты» и реализовать всё, что мне нужно. А уже потом буду смотреть», — высказалась она.

Джиган тем временем намекает, что Самойлова попросту подхватила тренд. Он уверен, что в Сети популяризируется идея того, что женина может всё, достойна лучшего мужчины и может быть самостоятельной. Именно в этом он видит причину разрушения не только своей семьи, но и многих других.

Напомним, в прошлом выпуске Джиган заявил, что хочет спасти семью во что бы то ни стало: «Случилась беда в нашей семье, которую я типа должен преодолеть. Короче, нужно справиться с этим. Задача — сохранить семью, в первую очередь. Чтобы стало ещё лучше, чтобы мы, как прежде, были все вместе».