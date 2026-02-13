Селиванов рассказал о примирении с бывшей женой

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал, что им с бывшей женой удалось решить все разногласия и прекратить судиться за ребенка. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Владимир Селиванов и Виктория Маркина развелись в 2023 году. Актер ушел от жены к блогеру Александре Калмыковой и признавался, что не жалеет о том, что их роман начался до официального расторжения брака.

Бывшие супруги судились за ребенка. Актер добивался, чтобы его дочь жила с ним, а его бывшая жена требовала через суд 700 тысяч рублей алиментов и дополнительные 100 тысяч рублей на оплату кружков.

Однако на премьере фильма «Красавица» Владимир Селиванов заявил журналистам, что им удалось урегулировать ситуацию.

«Сейчас у меня все замечательно. Дочка живет с мамой. Безусловно помогаю, сто процентов. Больше не судимся, все у нас хорошо, разобрались», — рассказал Селиванов.

При этом он подчеркнул, что не может зарекаться, что судов больше не будет.