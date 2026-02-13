«Зачем менять привычный комфорт?»: в Сети обсуждают жену Сабурова, которая не спешит покидать Москву
Пока артист пытается обелить репутацию на малой родине и начать зарабатывать, его супруга остается в столице.
Нурлан Сабуров, которого в начале февраля депортировали из России и запретили въезд в страну на 50 лет, продолжает работать на родине. Как стало известно Super, комик уже выступает на частных мероприятиях в Казахстане.
По информации издания, Сабуров готов выходить на сцену на частных ивентах. 25-минутный стендап стоит 10 миллионов тенге (это чуть больше полутора миллионов рублей). Во столько же оцениваются и услуги ведущего. Если заказчик захочет больше юмора, выступление можно продлить за дополнительную плату.
Инсайдеры также рассказали о райдере артиста — он обойдется еще в 300 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей). Снимать выступление строго запрещено, но фото с комиком сделать можно — до или после мероприятия. При этом Сабуров не против шутить для русскоязычной аудитории и готов делить сцену с коллегами по цеху.
Российские интернет-пользователи обсуждают и другую сторону жизни Сабурова. Лично-семейную. Жена комика после его депортации осталась в Москве с тремя детьми. Последует ли она в Казахстан вслед за опальным супругом, неизвестно. Многие уверены, что Диана и в столице чувствует себя вполне комфортно.
«Деньги сами себя не заработают. Дом в Подмосковье содержать надо», «Если ему установлен запрет на въезд в Россию, зачем ему тут дом? Продаст и все», «Так жена и дети себя здесь прекрасно чувствуют, зачем менять привычный комфорт», «Комфорт можно организовать в любой стране. Были бы деньги», «А они за мужем не уехали?», «Тут, дочка в школу ходит», — пишут фолловеры Super.