В Сети обсуждают жену Сабурова, которая не спешит покидать Москву

Пока артист пытается обелить репутацию на малой родине и начать зарабатывать, его супруга остается в столице.

Нурлан Сабуров, которого в начале февраля депортировали из России и запретили въезд в страну на 50 лет, продолжает работать на родине. Как стало известно Super, комик уже выступает на частных мероприятиях в Казахстане.

По информации издания, Сабуров готов выходить на сцену на частных ивентах. 25-минутный стендап стоит 10 миллионов тенге (это чуть больше полутора миллионов рублей). Во столько же оцениваются и услуги ведущего. Если заказчик захочет больше юмора, выступление можно продлить за дополнительную плату.

Инсайдеры также рассказали о райдере артиста — он обойдется еще в 300 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей). Снимать выступление строго запрещено, но фото с комиком сделать можно — до или после мероприятия. При этом Сабуров не против шутить для русскоязычной аудитории и готов делить сцену с коллегами по цеху.

Российские интернет-пользователи обсуждают и другую сторону жизни Сабурова. Лично-семейную. Жена комика после его депортации осталась в Москве с тремя детьми. Последует ли она в Казахстан вслед за опальным супругом, неизвестно. Многие уверены, что Диана и в столице чувствует себя вполне комфортно.