Поргина раскрыла действия Богомолова.

Некоторое время назад Константина Богомолова назначили врио ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого.

Это вызвало большой общественный резонанс. Мхатовцы выступили против кандидатуры режиссера и требовали провести честное голосование. Муж Ксении Собчак поначалу на критику не реагировал и даже дал несколько интервью, в которых пообещал провести реформу в Школе-студии.

Но внезапно Константин передумал. На днях он попросил освободить его от должности. Актриса Людмила Поргина обрадовалась, узнав эту новость.

"Я не считаю его очень талантливым человеком. Я считаю его безобразным человеком. И я счастлива, что его сейчас сдвинут, и кто-то другой будет назначен, как Игорь Золотовицкий, который занимался делом", - заявила вдова актера Николая Караченцова.

