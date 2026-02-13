Катя Лель выдала мнение о пропавшем около года назад муже

Певица также призналась, что наконец готова к новым отношениям. Она уже загадала мужчину мечты и ждет, когда он ворвется в ее жизнь.

В апреле 2025 года при странных обстоятельствах пропал экс-супруг и отец единственной дочери Кати Лель, Игорь Кузнецов. Певица до сих пор переживает по этому поводу, ведь после развода она осталась с бизнесменом в теплых отношениях.

Да и дочь Эмилия места себе не находит в ожидании хотя бы каких-то новостей. Последний раз 52-летний Кузнецов выходил на связь 13 апреля в 17:00 по местному времени из Ниццы, куда отправился на деловую встречу. Он приехал во Францию к своему знакомому и остановился в гостевом доме. По словам друга бизнесмена, Игорь должен был обсудить какое-то деловое предложение, уже купил обратный билет в Москву, но за день до вылета внезапно исчез .В беседе со «Стархитом» Лель заявила, что старается принимать ситуацию, так как изменить все равно ничего не в силах.

Она призналась, что все еще надеется, что экс-супруг объявится, хотя саму историю его пропажи назвала крайне «неоднозначной». На собственной личной жизни артистка ставить крест на намерена. По секрету она сообщила, что «загадала» себе найти жениха в 2026 году. Она уверена, что встретит родственную душу, посланную самой вселенной. При этом в брак Лель вступать не стремится.