Умер исполнитель хита «Moskau» Вольфганг Хайхель

Немецкий певец, один из основателей группы Dschinghis Khan, исполнитель хита «Moskau» Вольфганг Хайхель скончался 20 января в возрасте 75 лет. Об этом сообщили его представители в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

Причина смерти артиста не уточняется, однако представители рассказали, что Хайхель умер неожиданно.

— Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег, — сказано в сообщении.

Вольфганг Хайхель родился 4 ноября 1950 года в Мейсене. С 1970 по 1974 год изучал искусство в Академии художеств Касселя. С 1976 года осваивал стоматологию в LMU в Мюнхене. В 1979 году стал участником Dschinghis Khan, в мае 1979 года группа представляла Германию на Евровидении и заняла четвертое место. После распада Dschinghis Khan в 1986 году певец также участвовал в предварительном отборе на Евровидение, однако занял последнее место с песней «Telefon».