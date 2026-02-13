Звезда «6 кадров» Радзюкевич готовится к операции

Актер Эдуард Радзюкевич, известный по российскому комедийному скетч-шоу «6 кадров», рассказал о предстоящей операции. На премьере фильма «Красавица» Радзюкевич признался, что в ближайшее время ему предстоит заменить тазобедренный сустав, передает «Звездач».

Сейчас Радзюкевич сбрасывает лишний вес, чтобы подготовиться к хирургическому вмешательству. По словам артиста, необходимость операции — последствия советского времени, когда обследования не были распространены.

Сам процесс он сравнил со сменой шин в автосервисе: клиника уже найдена, осталось только выделить время. Актер выразил надежду на то, что в этом году «он начнет, а в следующем — продолжит».

Также актер рассказал о своем сыне Георгии: тот не пошел по стопам отца и выбрал юриспруденцию. Впрочем, Эдуард не исключает, что планы наследника еще могут измениться.

Напомним, что наибольшую популярность Эдуарду Радзюкевичу принесли роли в скетч-шоу «6 кадров». Помимо этого, Радзюкевич снимался в картинах «Байрон», «Елка», «С точки зрения ангела», «Двое у елки, не считая собаки», «Глазами волка», «Агония страха», «Аферисты», «Темное царство», «ВСЛУХ!» и других.