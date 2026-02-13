Попали под статью: кто из иноагентов может получить срок и что будет с остальными

Суд в России заочно арестовал рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров*, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за неоднократного нарушения им порядка деятельности иностранного агента. Кому еще из уехавших из России знаменитостей грозит реальный срок, разбиралось издание Life.ru.

После начала спецоперации на Украине Оксимирон* уехал из страны и осудил действия российский властей. В сентябре 2022 года он опубликовал клип на один из своих треков, а

организация «Зов народа» обратилась в Следственный комитет с требованием проверить песню на экстремизм. Музыкант был признан Минюстом РФ иноагентом, однако не соблюдает необходимые требования законодательства.

Оксимирон*

По решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Оксимирон* был заочно арестован на два месяца. Мера будет действовать с момента экстрадиции музыканта в Россию или его задержания. Основанием для решения стали неоднократные нарушения рэпером требований для иноагентов, напоминает издание.

При этом еще весной 2024 года Мирон Федоров* был объявлен в розыск. Ему вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, уже подвергнутым за это административному наказанию), за что он может провести в колонии до двух лет.

При этом, свое ИП в России, которое специализируется в том числе и на работе web-порталов и обработки данных, артист не закрыл, оно даже перешло на упрощенное налогообложение с 1 января этого года. Также на рэпера зарегистрированы два товарных знака. Первый используется для официального мерча музыканта, второй — для его онлайн-магазина.

Также у Оксимирона* есть фирма на Кипре, которую он открыл спустя месяц после того, как его в России внесли в реестр иностранных агентов. Сфера деятельности компании: «создание музыки, организация выставочных концертов и другое».

Слепаков*

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело и в отношении уехавшего из России комика и шоумена Семена Слепакова* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также уклоняется от обязанностей иноагента, распространяя материалы в соцсетях без соответствующей маркировки.

При этом, переехав за рубеж, Слепаков* снизил стоимость своих выступлений с 5,6 млн до 4,5 млн рублей, так как на них упал спрос. У юмориста не получается собирать полные залы, он вынужден «хвататься за любые немногочисленные заказы на корпоративы», говорится в статье.

И это при том, что, живя в Москве, в 2013, 2019 и 2020 году Слепаков* был в списке «40 самых успешных звезд России до 40 лет» по версии Forbes с состоянием в $3,5 млн, $1,8 млн и $2,4 млн соответственно.

Незадолго до начала спецоперации юморист приобрел элитную недвижимость в самом центре Москвы. Однако после эмиграции в Израиль он срочно продал жилье, закрыл остатки российского бизнеса и свое ИП.

Моргенштерн*

Активно осуждавший спецоперацию рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также демонстративно игнорировал исполнение обязанностей, появившихся после присвоения ему статуса иностранного агента.

В итоге рэпер попал под уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ и в случае возвращения в Россию его ждет лишение свободы на срок до четырех лет. Однако жизнь за границей для него оказалась не настолько хорошей, как он мечтал. Моргенштерн* стал публично жаловаться поклонникам на бедность и готов за деньги раздавать автографы.

«Сегодня я обеднел на десятки миллионов рублей из-за вступившего в силу закона, по которому больше не получаю деньги за музыку на русских площадках, а это 90% моей аудитории. Ни на что не намекаю, но я три часа подписывал полторы тысячи открыток, а еще у меня есть худи и футболки. Поддержите молодого музыканта!», — писал он.

Напомним, что изначально Алишер Моргенштерн* уехал из России не по политическим мотивам, а после заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что он может быть связан с торговлей запрещенными веществами. Музыкант сейчас живет в Дубае.

* включены в реестр иноагентов в России.