Маликов довел до слез свою дочь в ее день рождения

В такой ситуации любой бы разрыдался. Чего уж говорить о сентиментальной и эмоциональной Стеше.

© соцсети

Дмитрий Маликов растрогал дочь своим проникновенным признанием. Артист основательно подготовился ко дню рождения Стефании, смонтировав видео из архивных фото.

«Не заметил, как это случилось: ты выросла так быстро!

Стешенька, ты для меня всегда была, есть и будешь моей маленькой принцессой! Мое сокровище! Моя доченька! Моя гордость! Не помню, говорил ли я это тебе именно так, но сегодня хочу написать, чтобы знали все. Я восхищен и горжусь тем, какой ты талантливый, умный, красивый, добрый, честный и гармоничный человек. С тобой я учусь быть ... самим собой! Для меня честь быть твоим отцом. Мы с мамой тебя очень любим», — подписал артист ролик из самых памятных моментов взросления наследницы.

13 февраля Стефании исполнилось 26 лет. Она окончила факультет журналистики МГИМО, но по специальности работать не пошла, найдя себя в фэшн-индустрии. Маликова развивает собственный бренд одежды и аксессуаров. На поздравление папы она отреагировала довольно эмоционально.

«Плачу. Люблю тебя», — отреагировала она в комментариях под видео.

Подписчики присоединились к теплым пожеланиям в адрес именинницы, отметив, что она выросла достойной дочерью именитого отца.