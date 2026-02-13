Жестокое избиение, семейная жизнь и слова об Украине: судьба Романа Курцына

Актер Роман Курцын рассказал, что однажды чуть не погиб в драке. News.ru рассказал, что известно об инциденте, как сложилась личная жизнь артиста и что он говорил об Украине.

Ранение ножом

Недавно Курцын поделился, что попал в конфликт в ночном клубе Севастополя в 2019 году. Артист отдыхал вместе с друзьями-каскадерами после съемочного дня, когда произошла ссора из-за девушки. Курцын заступился за друга, после чего местный лидер предложил актеру разобраться на заднем дворе заведения. В один момент соперник достал холодное оружие.

«Влетает нож в челюсть. И тут я понял, что ситуация безвыходная, наверное, меня сейчас грохнут. Потому что чуть выше-ниже — и все закончилось бы в секунду… Я стою, у меня тело онемело, чувствую панику, отдаю телефон, деньги все, что он хотел. Подходят его друзья, а я думаю: "Ну все"», — поделился он.

Жизнь звезде спасло то, что один из прибывших на место людей узнал в нем артиста. Мужчина вмешался в расправу, обезоружил нападавшего и привел раненого артиста обратно в зал.

«Вырубает моего оппонента… Я вообще не понимаю, что происходит. Это сюр какой-то, у меня льется кровь! Все залито, как в фильмах! Пытаюсь рану зажать», — рассказал Роман.

Артист признался, что в напоминание о том вечере у него остался шрам на лице.

Тайна детей

Курцын состоит в браке с актрисой Анной Назаровой. Их знакомство произошло в годы учебы в театральном вузе. У пары двое детей: сын и дочь. Артист избегает разглашения информации о наследниках и отмечает, что сведения об их именах и возрасте в Сети не соответствует действительности.

«Сейчас артисты достают свое нижнее белье и полощут на всю страну. Магию профессии это убивает. Никто не знает, сколько у меня детей, как их зовут, где они учатся и как выглядят. И дети мои счастливы. Они спокойно могут гулять, наслаждаться жизнью», — пояснял он.

Несколько лет назад в СМИ распространились слухи о романе актера с коллегой Агатой Муцениеце — основанием для домыслов стал их совместный снимок. Позднее актриса официально опровергла эти предположения.

Что Курцын говорил об Украине

В 2017 году Курцын исполнил главную роль в фильме «Крым» — после съемок ему запретили въезд на украинскую территорию. Актер отмечал, что режиссер фильма Алексей Пиманов заранее предупредил всю съемочную группу о возможных последствиях.

«Никаких проблем у меня не было, я ежегодно езжу в Крым отдыхать и очень люблю этот полуостров. Самое страшное в этой истории то, что я очень люблю Украину и там часто бывал, а сейчас, к моему глубочайшему сожалению, меня туда не пускают из-за фильма, который аполитичен», — рассказывал актер.

Курцын отмечал, что фильм «Крым» снят для того, чтобы простые зрители с Украины и России снова начали общаться. Он уверен, что родственные связи должны существовать вне политики.