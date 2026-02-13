Шоу «Что было дальше?» может «переехать» в Казахстан после запрета Нурлану Сабурову на въезд в РФ на 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По его данным, проблемы у комиков-ведущих «ЧБД» начались ещё задолго до депортации стендапера.

Трудности возникли, например, с регистрацией товарного знака. В Роспатенте отказали продюсеру Максиму Морозову, так как сочли шоу слишком популярным, чтобы оставлять права только за одним человеком. Видео от ведущих — Алексея Щербакова, Нурлана Сабурова, Эмира Кашокова, Ильи Макарова и Тамби Масаева, в которых они согласились на регистрацию, ситуацию не спасли. Не помог даже судебный иск и попытка Морозова доказать, что Сабуров не управляет проектом, а просто участвует в нём в качестве ведущего.

Новый YouTube-канал, который сейчас активно развивается и монетизируется, комики зарегистрировали как раз в Казахстане. Благодаря съёмкам за границей у них появились «интересные сотрудничества» — с рэпером Скриптонитом и блогером Александром Зубаревым.

Уточняется, что депортация Сабурова стала последним аргументом для перемещения «ЧБД» в Казахстан.

Напомним, стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в интересах национальной безопасности страны. Сообщалось, что комик якобы отмывал деньги, заработанные в РФ, через посредников.