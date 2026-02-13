Алферова уличила во лжи Бероева по поводу хронологии расставания

Недавно стало известно о расставании актеров Ксении Алферовой и Егора Бероева. В беседе с журналистами артистка прокомментировала это событие.

По словам Алферовой, жизнь любой семьи всегда должна быть тайной, «она не для демонстрации». Актриса отметила, что каждый из них сейчас живет своей жизнью.

— Если бы я хотела как-то комментировать, согласитесь, я бы давно уже это сделала. Единственное, я бы поспорила с хронологией, но она, видимо, у каждого своя, — цитирует ее Леди Mail.

Именно Бероев сообщил в своем личном блоге, что отношения закончились еще четыре года назад — в 2022-м. Несмотря на несогласие, Алферова не стала раскрывать точную дату разрыва.

Актеры поделили совместно нажитое имущество после развода. Артистке достался загородный дом в Нахабине Московской области, а ее экс-мужу остался дом в Костромской области.

До этого Алферова вспомнила, как Бероев не отпустил ее с подругой в путешествие по Италии. Она рассказала, что позже они отправились в поездку на автомобиле с ним и дочкой.