Продюсер Константин Меладзе заработал более 100 млн рублей в России в 2025 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает SHOT, чистая прибыль продюсерского центра «Меладзе Мьюзик» составила 100 млн 230 тыс. рублей в прошлом году. За последний год доходы компании увеличились на 15 млн рублей и выросли почти в семь раз с 2022 года.

«Меладзе Мьюзик» владеет брендами «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД», а также звукозаписывающей студией. Под этим лейблом выходят песни Константина и Валерия Меладзе, Веры Брежневой и артистки SOFA.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.

В ноябре 2025 года выяснилось, что Меладзе получает пассивный доход от вкладов в российских банках. С начала СВО композитор заработал около 1,5 миллиона рублей на процентах по депозитам.

