Асташенок ответил солистам «Корней» после их шутки о его возвращении

Музыкант Александр Асташенок ответил солистам группы «Корни» Алексею Кабанову и Александру Бердникову которые шутили, что артист хочет вернуться в коллектив, но его не берут. Как сообщает Starhit, музыкант напомнил, что группа является продюсерским проектом и не участники решают, кому в нем выступать.

В 2023 году Кабанов и Бердников пошутили, что Асташенок просит «пустить его в группу», однако они отказываются, поскольку не хотят делить зарплату «еще и на четверых».

«Признаюсь честно, для меня это было сюрпризом, так как, несмотря на то что я с бесконечной благодарностью и огромным уважением отношусь к продюсерскому центру и лично к Игорю Матвиенко, у нас таких разговоров никогда не было. Тем более если учитывать тот факт, что группа "Корни" является продюсерским проектом — решение всегда и во всем остается за продюсером», — высказался музыкант о словах бывших коллег.

Отметим, что солисты «Корней» уже приносили официальные извинения экс-коллеге в соцсетях. Кабанов и Бердников сказали, что это было «сделано на эмоциях» и ради шутки, а их слова не имеют отношения к реальности.