Оззи Осборн снова появится на сцене: подробности

73-летняя Шэрон Осборн, вдова покойного рок-музыканта Оззи Осборна, заявила о ведущихся переговорах по поводу возрождения Ozzfest. Речь идёт о фестивале тяжёлой музыки, который Оззи совместно с супругой сумел вывести на мировой уровень. По данным RadarOnline, также обсуждается возможность использования голограммы «Принца тьмы».

© Super.ru

Последний полноценный тур фестиваля состоялся в 2018 году, а в 2019‑м он на короткий срок вернулся в формате новогоднего шоу. Шэрон уточнила, что сейчас идут переговоры с компанией Live Nation о реализации обновлённой версии Ozzfest сразу на нескольких континентах.

«Обсуждается возможность использования голограммы Оззи — те, кто знал музыканта, полагают, что это станет трогательным акцентом», — поделился инсайдер из близкого окружения супругов.

В прошлом Оззи в шутку заявлял, что не желает выглядеть «карликом» в голографическом воплощении. В 2018 году в одном из интервью Осборн прокомментировал перспективу стать цифровым артистом: «Мне не на что жаловаться. Я — принц тьмы. Я буду вас преследовать. Отрывайтесь по полной!».

