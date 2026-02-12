Телеведущий Владимир Маркони вступился за Регину Тодоренко — ранее она призналась, что отравила друга, чем вызвала волну критики в соцсетях. Об этом сообщает Woman.ru.

Такое признание она сделала в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!». По словам Тодоренко, она специально добавила мед в чай своему другу, который страдает от тяжелой аллергии на этот продукт. Свои действия она объяснила тем, что не догадывалась о серьезности последствий — у пострадавшего случился отек Квинке и ему потребовалась помощь врачей.

За Тодоренко вступился Маркони. Он заявил, что выпуск шоу с этим признанием был удален, а саму Тодоренко «он заблокировал везде». Кроме того, Маркони попытался отшутиться — по его словам, он стал лысым именно из-за меда.

«Разумеется, мед — это ужасно. <...> Я всегда носил прическу афро, но однажды попробовал ложечку меда — и вот что со мной стало. Регину я заблокировал везде. Потому что так себя вести на программах — это просто недопустимо. Это отвратительно», — заявил он.

Ранее адвокат заявила, что Тодоренко могут привлечь к ответственности за попытку отравления.