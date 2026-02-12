Екатерина Волкова прервала общение с родственниками

Актриса Екатерина Волкова прервала общение с некоторыми родственниками. Об этом сообщает Starhit.

Как рассказала сама актриса, она перестала общаться с матерью. По словам Волковой, несколько месяцев назад между ними возник конфликт. С тех пор родственники не общаются. Впрочем, актриса нашла утешение в детях.

«Слава Богу, у меня есть дети. Я много лет отдавала себя своим детям — каждую копейку, каждую минуту свободного времени. Я ощущаю моральный долг — поставить их на ноги. У нас замечательные отношения, они меня поддерживают. Этот долг движет мной, я хочу, чтобы Саша, младшая, хорошо сдала ЕГЭ и поступила в вуз», — рассказала она.

Причины конфликта с матерью Волкова не уточнила. Но актриса добавила, что на этом сложности с родственниками у нее не заканчиваются — у Волковой также не получается выстроить общение с зятем. Из-за этого актриса даже перестала видеться с внуками.