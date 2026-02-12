У Смольянинова* нашли бизнес в России

У актера Артура Смольянинова* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в перечень террористов и экстремистов), нашли бизнес в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Зарегистрированное на актера ИП нашли благодаря данным сервиса Rusprofile. Как сообщает издание, бизнес был зарегистрирован в 2008 году в Московской области. Указанный вид деятельности — исполнительские искусства, а также производство фильмов, тв-шоу и рекламы.

Согласно информации сервиса, в 2015-2016 годах Смольянинов* участвовал в госзакупках. Тогда он подписал договоры с Государственным театром наций и Удмуртской государственной филармонией на сумму 278 тысяч рублей. Позже операции по счетам ИП были приостановлены из-за отсутствия налоговой декларации.

Ранее Смолянинова* объявили в международный розыск.

