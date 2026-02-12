Адвокат Ольга Власова объяснила, что телеведущая Регина Тодоренко может быть привлечена к уголовной ответственности, если докажут, что она умышленно добавила аллерген в напиток человека, осознавая возможные последствия. Слова правозащитницы передает «Звездач».

Накануне Тодоренко сообщила, что дала мед человеку с аллергией. Она предположила, что реакция на продукт у него была психосоматической. В итоге у мужчины развился отек Квинке.

По словам Власовой, публичные высказывания Тодоренко сами по себе не нарушают закон. Адвокат отметила, что уголовное дело могут возбудить только по заявлению пострадавшего, если подтвержден вред его здоровью, а уже потом все будет зависеть от причиненного вреда.

«Наказание за умышленное причинение вреда здоровью — до 8 лет лишения свободы. В случае, если человека не стало, — до 12 лет лишения свободы», — уточнила адвокат.

Отек Квинке — это острое и опасное состояние, которое характеризуется быстрым увеличением в объеме глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек.