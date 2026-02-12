Телеведущая Регина Тодоренко может быть привлечена к уголовной ответственности, если докажут, что она умышленно добавила аллерген в напиток знакомого, рассказала адвокат Ольга Власова. Об этом пишет «Звездач».

Ранее на шоу «Пожалуйста, не рассказывай» Тодоренко призналась, что дала мед человеку с аллергией. Она предположила, что реакция на продукт у него была психосоматической. В итоге у мужчины развился отек Квинке.

«Я считаю, что все болезни, они психосоматические. Отравила одного молодого человека, который считал, что ему нельзя мед. И я говорю: «Это психосоматика». Наварила чай, положила туда мед, но не сказала, что там мед. Он присылает мне фотографию, у него отек Квинке. И спрашивает: «Ты что, положила в чай мед?». Я ужасным человеком была! Сейчас я лучше», — разъяснила артистка.

Власова заметила, что публичные высказывания телеведущей сами по себе не нарушают закон. Она уточнила, что уголовное дело могут возбудить только по заявлению пострадавшего, если подтвержден вред его здоровью, а уже потом все будет зависеть от причиненного вреда.

«Наказание за умышленное причинение вреда здоровью — до 8 лет лишения свободы. В случае, если человека не стало, — до 12 лет лишения свободы», — пояснила адвокат.

Напомним, что отек Квинке — это острое и опасное состояние, которое характеризуется быстрым увеличением в объеме глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек.

Ранее врач-валеолог Надежда Чернышова сообщила, что бесконтрольный прием меда может нанести вред здоровью, а в отдельных случаях просто опасен для жизни.