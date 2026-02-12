Адвокат Товстика заявил, что его экс-жена совершает опрометчивые поступки

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко заявил, что бывшая жена бизнесмена Елена «совершает опрометчивые поступки» — ранее она без предупреждения отозвала доверенность у юриста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что юрист Елены Товстик Сиражутдин Атаев узнал о прекращении своих полномочий прямо в зале суда, куда пришел для того, чтобы защищать ее интересы. При этом, ранее женщина уже попадала в похожую ситуацию — юрист Екатерина Гордон рассказала, что Товстик тоже неожиданно отказалась от ее услуг.

Как заметил Рябченко, как только представитель Елены приближается к подписанию мирового соглашения, женщина тут же увольняет юриста. По словам адвоката, это создает впечатление, что Елене «не нужен мир, а нужна война».

«Роман готов идти на переговоры. Но Елена не принимает ничего. Она совершает опрометчивые поступки один за другим, отзывая доверенности у адвокатов, которые смогли найти, как казалось, устраивающие всех решения. Роман подчеркивает при каждой нашей встрече, что хочет видеться с детьми на законных основаниях, дарить им подарки на дни рождения, помогать им принимать решения и просто быть рядом. Но сейчас, глядя на поведение экс-супруги, все понимают: она не хочет мира», — заявил он.

Ранее Елена Товстик обжаловала расторжение брака.